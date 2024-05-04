1 Mayıs'ta gözaltına alınan 65 kişi adliyeye sevk edildi

1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için meydana çıkmaya çalışırken gözaltına alınan 65 kişi adliyeye sevk edildi.

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1 Mayıs'ta gözaltına alınan 65 kişi adliyeye sevk edildi

Anayasa Mahkemesi'nin kararını da gerekçe göstererek 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için meydana çıkmaya çalışırken gözaltına alınan 65 kişi adliyeye sevk edildi.

Anayasa Mahkemesi 12 Ekim 2023 tarihinde verdiği kararda Taksim'in 1 mayıs kutlamalarına kapatılmasını "hak ihlali" saymıştı. Bu kararı da gerekçe gösteren çok sayıda kişi toplanma noktalarında buluşmuştu. Ancak Bozdoğan Kemeri, İstiklal Caddesi, Taksim çevresi, Beşiktaş ve Şişli'de çok sayıda cadde ve sokak ulaşıma kapatılmış, bazı metro seferleri iptal edilmişti. Buna rağmen Taksim'e çıkmaya çalışan, Saraçhane Bozdoğan Kemeri'nde polisle karşı karşıya gelip barikatı zorlayanların da aralarında bulunduğu 217 kişi gözaltına alınmış, İçişleri Bakanlığı ev baskınlarında da barikattaki polislere flama sopalarıyla vuran 29 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Gözaltına alınanların çoğunluğu 1 Mayıs akşam saatlerinde serbest bırakılırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'nde tutulan 65 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Haklarında işlem yapılan kişilerin savcılıkta ifade vermeleri bekleniyor.

Kaynak: ANKA

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