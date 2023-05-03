Yavaş ve Akşener Sinan Ateş'in ailesini ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’da silahlı saldırı sonucu öldürülen akademisyen ve eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in Bursa’daki ailesini ziyaret etti.

Akşener ve Yavaş’a, Yavaş’ın eşi Nursen Yavaş, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu, İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ve İYİ Parti Bursa milletvekili adaylarının yanı sıra CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey de eşlik etti.

NE OLMUŞTU?

Doç. Dr Sinan Ateş’in geçen 30 Aralık Cuma günü Ankara’nın en merkezi yerlerinden Çukurambar’da silahla vurularak öldürülmesine ilişkin olarak yürütülen soruşturmada, bugüne kadar aralarında tetikçi Eray Özyağcı ile Özyağcı’yı kaçırmakla suçlanan eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş ve Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel’in de bulunduğu 21 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma sürerken, eski Ülkü Ocakları genel merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un kullandığı bir evde gözaltına alındığı, ancak adliyeye getirilmeden savcılık kararıyla serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı.