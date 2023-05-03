Gazeteci İsmail Arı'dan 'Kızılay' kitabı: Kızılay Holding

Gazeteci İsmail Arı’nın, Kızılay’daki yolsuzlukları kaleme aldığı Kızılay Holding adlı kitabı Tekin Yayınevi tarafından yayımlandı.

Denetime açık olmayan dev bütçesi ile dikkat çeken Kızılay, iktidarının ilk günlerinden itibaren AKP için iştah kabartan bir kurum oldu.

2021 yılı resmî raporlarında yer alan bilgilere göre, yaklaşık 8 milyar TL. Bu bütçe ülkedeki birçok kamu ku­rumunun, belediyenin, bakanlıkların ve hatta Cumhurbaşkanlı­ğı’nın bütçesinden dahi fazla. Öyle ki Cumhurbaşkanlığı’nın 2021 yılı bütçesi 4 milyar 39 milyon TL ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) ise 2,6 milyar TL olarak belirlenmişti. Yani Kızılay’ın 2021 bütçesi Cumhurbaşkanlığı bütçesinin iki katı, MİT’in ise yaklaşık üç buçuk katıydı.

Kendi tüzüğünde “gönüllülük esasına dayanan bir yardım kuruluşu” olduğunu beyan eden Kızılay’ın, yaşadığımız son büyük depremde şirketleştiği, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ulaştırması gereken çadır, yiyecek, hatta bağışlanan giysi ve kanları bile satan bir ticarethaneye dönüştüğü ortaya çıktı. Kamuoyunda büyük bir şaşkınlık ve kızgınlıkla karşılanan bu durum elbette birdenbire oluşmamıştı ve elbette şirketleşme işinin kökleri siyasal iktidarlara dayanıyordu.

Gazeteci İsmail Arı, bir yardım kuruluşu olmaktan çıkıp holdingleşmeye varan, iktidarlar tarafından para kaynağı olarak görülen ve yağmalanan Kızılay’ın şirketler kurularak nasıl işlevsiz hale getirildiğini çok daha önceden fark etti. Arı’nın yıllara yayılan ayrıntılı araştırması Kızılay Holding, güven sıralamasında en altlara düşen kurumun nasıl bu hale geldiğini gözler önüne seriyor.