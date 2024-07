Yatırımcılar İçin Kritik Gün! Moody's Öncesi Döviz, Faiz ve BIST Olasılıkları

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in bugün Türkiye'nin notu ve görünümünü değerlendirmesi bekleniyor. Saat 23.30'dan sonra açıklanması beklenen not öncesi uzmanlar piyasaları ve yatırımcıların tercihlerine yön verecek açıklamalarda bulundu.

Yıl sonuna kadar olan dönemi ele alan uzmanlar dolar ve euroda yükseliş, faizlerde bir miktar düşüş not performansında pozitif gelişme, Borsa İstanbul'da 15 bin puana yükseliş, altında Fed'in faiz indirimine paralel yeni rekorlar, fonlarda ise iyi seçenekler olduğunu belirtiyorlar.

'FAVORİ SENARYO' DİYEREK ANLATTI

Hürriyet'in haberine göre, Inveo Portföy - Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, şunları söyledi:

"Yurtdışında yakın vadede Fed faiz indirim döngüsünün başlayacak olması ana fiyatlama konusu olmaya aday. ABD Merkez Bankası’nın 31 Temmuz tarihli toplantıda somut sinyal verip 18 Eylül’de de ilk faiz indirimini yapması favori senaryo konumunda. Bu takvim kesitinde beklenmedik bir risk realize olmadıkça olumlu halin sürmesi muhtemel görünüyor. Sonrası o güne kadar kat edilecek alana bağlı.

Yılın son iki ayı içinde BİST’in 375-400 dolar bandına yükselme ihtimalini yüksek buluyorum. Cari değeri 339 dolar olan Borsa İstanbul için bu 4-5 aylık bir vadede yüzde 14’lük getiri potansiyeli anlamına geliyor. USDTRY yıl sonu kuru vadeli piyasada 39,5. Yıl kapanışı bu seviyeye yakın olursa endeks 2024 yılını 15.000 puan civarında tamamlayabilir.

Not artırımı nerede ise kesin. Bir sürprizle iki kademe artış olabilir mi derseniz imkansız değil ancak olasılığı son derece düşük. BIST karar öncesi 11,800 yakınlarına ulaşsaydı bir beklenti bitti satışından endişe edilebilirdi. Ancak öyle olmadı. BİST ılımlı bir hızla artıyor ve bir aşırılaşmadan bahsetmek haksızlık olur.

Bu nedenle muhtemel not artışının olumsuz bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Pozitif bir etki gösterir mi derseniz, karar sürpriz olmadığı için kalıcı bir ivme kazandırması güç. Moody’s piyasa aktörlerinin bilmediği bir bilgi ortaya koymayacak.

Vadeli piyasada yıl kapanışı USDTRY için 39,5 EURTRY için 43,2 düzeyinde. Ben gerçekleşmenin bu değerlere yakın olacağını ancak paritenin EUR lehine hareket edip tabelayı USD 38,5 / EUR 44,0 gibi bir dengeye taşıyabileceğini düşünüyorum.

'FAİZ İNDİRİM DÖNGÜSÜ BAŞLIYOR'

Bu konu kritik. Dünya genelinde faiz indirim döngüsü başlıyor ve bu rüzgar Türkiye’yi de etkisi altına alacak. Doğru zamanda başlayan ve doğru bir hızla ilerleyen faiz indirimi küresel fonlar nezdinde olumsuz bir etki yaratmaz. Ancak yerleşikler nasıl bakar ne yapar sorusuna yanıt üretmek güç. 2021 faiz indirim döngüsünde kur sert artış kaydetmişti bu yinelenebilir diye düşünerek dövizde alım yapanlar olacaktır. Onların alım ihtimali onlardan da önce bazı küresel fonları Türk Lirası'ndan çıkışa teşvik edebilir.

Ancak TCMB döviz piyasasına hakim ve ilk indirim hamlesinden sonra (tıpkı son yerel seçimde olduğu gibi) ihtiyaç duyulan likiditeyi sağlayarak bu riski kolaylıkla yönetebilir.

Kritik olan ama bence büyütülecek bir güçlüğü olmayan bu sınavda TCMB’nin yükünün artmaması ve meselenin zorluk içeren bir hale dönüşmemesi için iş dünyasının ve medyanın soğukkanlı ve sabırlı olması gerekiyor.

Tüm bu faktör eşliğinde ben TCMB’nin faiz indirim döngüsünü Aralık ayında başlatacağını ve ağır emin adımlarla 2025 yılında bunu sürdüreceğini düşünüyorum.

'ONS ALTIN 2700 DOLARI TEST EDEBİLİR'

FED faiz indirim döngüsünün başlayacak olması ve reel faizlerin de aşağı geleceği beklentisi altın için pozitif. İkinci yarıyıl içinde 2650-2700 dolar bandının test edilmesi şaşırtıcı olmaz.

'FED 3 FAİZ İNDİRİMİ YAPABİLİR'

Önümüzdeki ayların verileri de destekleyici olursa bu yıl 3 faiz indirimi mümkün ve muhtemel."

'BIST'TE REKOR BEKLİYORUM'

BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Kork, "BIST100 endeksi 11 bin barajını geçtiğimiz günlerde aştı. Kısa vadeli portföy yatırımlarının daha da artmasını bekliyorum önümüzdeki birkaç ay içerisinde. Bu artış endekste yeni rekorları da beraberinde getirecektir. Yükselişin devam edeceği kanaatindeyim. BIST100’de hedef artık 15 bin puan. Endeksin yıl sonunu bu hedefe yakın seviyelerde kapatmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Moody's'den not artışı beklediğini belirten Kork, "Hatta bu artışın iki kademe birden yapılabileceği de ihtimaller arasında. Piyasalar not gelişmesini fiyatlamaya başladı ama not kararının açıklanması doping etkisi oluşturacaktır. Özellikle pazartesi gününden itibaren kısa vadeli portföy yatırımlarının peyderpey gelmeye başlayacağını düşünüyorum" dedi.

YIL SONU DOLAR TAHMİNİ

Kork, yıl sonu dolar tahminini paylaşarak, "Haziran 2024 verilerine göre yıl sonu döviz kuru beklentisi dolar/TL bazında 37,75 olarak gerçekleşti. Ben bu seviyenin çok daha altında yılı kapatacağımızı düşünüyorum. Zaten kur uzun süredir yatay seyrediyor. Ben yıl sonu dolar/TL kurunun 35-36, euro/TL kurunun ise 38 bandında olmasını bekliyorum" diye belirtti.

GRAM ALTIN NE KADAR OLUR?

Merkez Bankası'nın 2024'ün son aylarına doğru indirim yapabileceğini belirten Kork, gram altının ise 3 bin lirayı görebileceğini söyledi.

YATIRIMCILARA TAVSİYELER

"Yatırımcılar için paranın değerlendirilebileceği birçok alan var fakat yatırımcı yüksek getiri elde edebileceği ve aynı zamanda da riski minimum olan alanlara ilgi gösteriyor" diyen Kork, şu tavsiyelerde bulundu:

"Buna paralel fon yönetim şirketi sayısı ve bu fonların yönettiği meblağ her geçen gün daha da artıyor. Özellikle finansal okuryazarlığı yeterli olmayan yatırımcıların fonları tercih etmesi doğru bir karar olacaktır. Fonların getirisi ile BIST100 endeksi arasında birbirine paralel bir getiri grafiği var. O yüzden yatırımcının bir kaybı olmuyor. Düşük miktar paraya sahip olan yatırımcı da yine fonlar sayesinde bir sepet oluşturabiliyor. Küçük yatırımcının mağdur olmaması için parasını işin profesyonellerine emanet etmesinde fayda var. Fonlar bu anlamda güvenli bir liman. Fonlara olan ilginin önümüzdeki süreçte daha da artacağını düşünüyorum."