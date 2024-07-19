Altın Fiyatları İçin Dudak Uçuklatan Tahmin! 2025 Başlamadan Fırlayacak

Altın piyasaları uzmanı Şirin Sarı, gram altında 3 bin 500 TL bandının aşılma ihtimali olduğunu söyledi. Çeyrek altın için 6 bin TL seviyelerine dikkat çeken Sarı, artışın 2025 başlamadan meydana gelebileceğini aktardı.

Altın Fiyatları İçin Dudak Uçuklatan Tahmin! 2025 Başlamadan Fırlayacak

Altında Fed'in Eylül ayında faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerin artmasıyla ibre yukarı yönlü harekete ediyor. Piyasalar Uzmanı Şirin Sarı, altın fiyatları için dikkat çeken tahminlerde bulundu.

TGRT Haber'in aktardığına göre, altın fiyatlarındaki yükselişe dikkat çeken Sarı, "Yılbaşından bu yana Ons altında yüzde 20'ye yakın değer kazanımı, gram altında ise yüzde 35'e yakın değer kazanımı gördük. Özellikle son haftada yeni zirvelerin geldiğine de şahit olduk. Ons altında 2.483 dolar seviyesine kadar yükselişler geldi. Nedenlerine baktığımızda tabii ki FED tarafından gelebilecek olan faiz indirimi artık eylülde yüzde 94 ihtimale ulaşmış oldu. Yani yatırımcılar yüzde 94 ihtimalle FED'te yüzde 25 indirim bekliyor. Bununla beraber Avrupa kanadında hem isviçre merkez bankası hem de Avrupa Merkez bankasından faiz indirimleri gelmişti. Ağustos ayı itibariyle de global merkez bankalarından İngiltere'nin de faiz indirimi beklentisinin yükselmiş olması altın cephesinin güçlenmesini sağlıyor" diye konuştu.

2025 yılı başlamadan gram altında 3 bin 500 TL bandının aşılma ihtimali olduğunu söyleyen Sarı, çeyrek altında ise 6 bin TL seviyelerine yaklaşma ihtimallerine değindi.

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