Altın Güne Rekorla Başladı

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor.

Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

Dün akşam saatlerinde gram altın, 2.624 Türk Lirası ile rekor tazelemişti. Altın, bugüne de yükselişle başladı.

Güncel altın satış fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 2.627,17 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.356,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 8.704,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 17.334,08 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 17.355,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 43.468,13 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.468,28 dolar