Yeni Vergi Paketi Hem Esnafı Hem Müşteriyi Cezalandırıyor: Fiş Kesmeyen ve Almayanlar Yandı!

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında Meclis'e sunulan yeni vergi paketi, hem esnafı hem de müşterileri hedef alıyor.

Buna göre, alışverişte fiş veya fatura kesmeyen esnafa ilk seferde 10 bin TL, ardından artan oranlarda ceza uygulanacak. Fiş almayan müşteriler de 5 bin TL ceza ödemek zorunda kalacak. Vergi uzmanları, bu yeni düzenlemelerin esnaf ve tüketiciler üzerinde ağır yaptırımlar getirdiğini belirtiyor.

CEZALAR KADEME KADEME ARTIYOR

Vergi uzmanı Abdullah Tolu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Birinci tespitte 3 bin 400 olarak uygulanan ceza 10 bin lira oluyor. İkinci tespitte 20 bin lira, üçüncü tespitte 30 bin lira, dördüncü tespitte 40 bin lira beşinci tespitte 50 bin lira altıncı ve sonraki her tespitte 100 bin lira özel üsulsüzlük cezası kesilecek." dedi.

Tolu, "Kanun teklifinde şöyle bir düzenleme var eğer alıcı 5 iş günü içerisinde satıcının fatura düzenlemediğini vergi dairesine bildirirse alıcılara bir özel usül cezası kesilmiyor." şeklinde konuştu.