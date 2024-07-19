Otomobil Alacaklara Kritik Uyarı! İkinci El Araç Fiyatlarında Düşüş Devam Edecek Mi?

İkinci el araç piyasasında durgunluk devam ediyor. Verilere göre; haziran ayında ikinci el araç fiyatları enflasyondan arındırılmış reel bazda yılın en düşük seviyesini gördü. Haziranda aylık bazda düşüş ise yüzde 1,8 olarak kaydedildi. Ocak-haziran arası dönemde reel fiyatlarda yüzde 13,4’lük düşüş görüldü.

Milliyet'e konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, şu ifadeleri kullandı:

"İkinci el piyasasında durağanlık yaklaşık 8 aydır devam ediyor. Bu noktada piyasayı etkileyen ana faktör yüksek mevduat oranları ve kredilerde kullanıcıların karşısına çıkan faiz kaynaklı yüksek ödeme miktarları.

TALEP SIFIR OTOMOBİLE KAYDI

Öte yandan ikinci el özelinde durağanlığın önemli sebeplerinden bir tanesi de kullanıcı yöneliminin sıfır otomobilde olması. Gerek faizlerin gerekse düşük talebin ikinci el piyasası üzerinde yarattığı baskı ile ikinci el otomobil fiyatları uzun bir süredir sabit seyrini koruyor.

Elimizdeki veriler doğrultusunda haziran ayı ikinci el fiyatlarında yüzde 1.8 civarında bir düşüş olduğunu görmekteyiz. Çok sınırlı bir oran olduğundan fiyatların sabit kaldığını söylemek mümkün. Ocak-Haziran verilerine baktığımızda ise yüzde 13.4’lük bir düşüşten söz edebiliriz.

2025'TE FİYATLAR ARTACAK

Önümüzdeki süreçte GSR yönetmeliğinin sıfır otomobil fiyatlarını etkilemesi ve gelecek dönemde öngörülen faiz kararları ile birlikte talep tekrar yükseliş gösterecektir. Yükselecek talebe istinaden fiyatlarda özellikle 2025 yılı ilk çeyreği itibarıyla bir miktar artışlar görebiliriz.

TÜRKİYE'DE HANGİ OTOMOBİLLER TALEP GÖRÜYOR?

Ülkemizde en çok talep gören otomobillerin başında C-Segment aile otomobilleri geliyor. Fiat Egea, Renault Megane gibi modellerin gerek sıfır gerekse ikinci el piyasasında en çok tercih edilen otomobiller olarak ilk sıralarda yer aldığını görüyoruz. Yine Renault Clio, Toyota Corolla ve Çin Menşeli Chery’nin modelleri en çok satılan otomobiller arasında.

EN ÇOK HANGİ ARAÇLARIN FİYATI DÜŞTÜ?

Fiyatların seyri genel piyasayı etkilediğinden tüm marka ve model otomobillerde paralel düşüşler söz konusu. Bu noktada GSR yönetmeliği ile alakalı olarak büyük oranda indirim yapılan modellerde dönemsel olarak daha fazla düşüşler olduğunu söylemek mümkün."