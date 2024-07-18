Gram Altının 3 Bin Lirayı Aşacağı Tarihi Açıkladı

Ons altın FED’in eylül ayında faiz indirimine başlayacağı beklentisi ile 2 bin 470 dolara kadar çıktı. Gram altın da rekor seviyeye geldi. Kapalıçarşı'da gram altın 2 bin 667 TL, çeyrek altın 4 bin 350 TL, yarım altın 8 bin 692 TL, Tam altın 17 bin 330 TL satış fiyatı ile güne başladı.

Altının yükselmesinde Çin Merkez Bankasının da etkisi oluyor. 2 aydır altın alımını durduran Çin Merkez Bankası, yeniden altın alımlarına başlar altını desteklerse FED faiz indirimleri ile altın fiyatlarının uçması bekleniyor.

'ALTINDA SULAR ISINMAYA BAŞLADI'

Uzun süredir baskılanan bir altının olduğunu belirten altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk "Ons altının 2400 dolar seviyesinin altına inmesi artık zor gözüküyor. Yeni trend başladı. Altında sular ısınmaya başladı. Eylül ayında 2 bin 600 dolar seviyesini göreceğiz. Altın jeopolitik gerginlikleri de satın alacak. Gram altında beklentim Eylül ayında 3250 TL yıl sonu itibariyle 3500 TL olma olasılığı var." ifadelerini kullandı.

18 TEMMUZ 2024 ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış: 2.622,52

Gram altın satış: 2.623,03

Çeyrek altın alış: 4.271,00

Çeyrek altın satış: 4.350,00

Yarım altın alış: 8.569,00

Yarım altın satış: 8.693,00

Tam altın alış: 17.111,00

Tam altın satış: 17.332,00

Cumhuriyet altını alış: 17.597,00

Cumhuriyet altını satış: 17.863,00

Ata altın alış: 17.428,00

Ata altın satış: 17.784,00