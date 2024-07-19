Rekor Üstüne Rekor Kırmıştı: Altında Düşüş Başladı

Geçtiğimiz gün rekor kıran altında son durum ne? FED'in etkisi sürüyor mu? Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınında son durum nasıl? Detaylar haberde...

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Rekor Üstüne Rekor Kırmıştı: Altında Düşüş Başladı

FED’in (ABD Merkez Bankası) faiz indirimlerine başlayacağına dair sinyallerinin verilmesinin ardından altının ons fiyatı, dün gece 42 dolar yükselerek 2 bin 464 doları aşmıştı ve yeni bir rekor kırmıştı. Buna bağlı olarak ise Türkiye’deki altın fiyatları da artmış, gram altın 2 bin 639 TL ile rekor kırmıştı.

Rekorun gelmesinin ardından altın fiyatlarında kısmi düşüş yaşandı. Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınında son durum nasıl? İşte detaylar…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram Altın

Alış: 2.576,86 TL

Satış: 2.577,28 TL

Çeyrek Altın

Alış: 4.211,00 TL

Satış: 4.276,00 TL

Yarım Altın

Alış: 8.447,00 TL

Satış: 8.544,00 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 16.869,00 TL

Satış: 17.035,00 TL

Kaynak: Gerçek Gündem

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