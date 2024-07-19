Rekor Üstüne Rekor Kırmıştı: Altında Düşüş Başladı
Geçtiğimiz gün rekor kıran altında son durum ne? FED'in etkisi sürüyor mu? Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınında son durum nasıl? Detaylar haberde...
FED’in (ABD Merkez Bankası) faiz indirimlerine başlayacağına dair sinyallerinin verilmesinin ardından altının ons fiyatı, dün gece 42 dolar yükselerek 2 bin 464 doları aşmıştı ve yeni bir rekor kırmıştı. Buna bağlı olarak ise Türkiye’deki altın fiyatları da artmış, gram altın 2 bin 639 TL ile rekor kırmıştı.
Rekorun gelmesinin ardından altın fiyatlarında kısmi düşüş yaşandı. Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınında son durum nasıl? İşte detaylar…
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram Altın
Alış: 2.576,86 TL
Satış: 2.577,28 TL
Çeyrek Altın
Alış: 4.211,00 TL
Satış: 4.276,00 TL
Yarım Altın
Alış: 8.447,00 TL
Satış: 8.544,00 TL
Cumhuriyet Altını
Alış: 16.869,00 TL
Satış: 17.035,00 TL
Kaynak: Gerçek Gündem
Son Güncelleme: