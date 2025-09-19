Yaşlı Kadının Şüpheli Ölümünde Sır Perdesi Aralandı: Torunu Tüple Vurarak Öldürmüş!

Denizli Acıpayam’da 94 yaşındaki Hanım Ayşe K.'nın evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan torunu O.K. sorgusunda her şeyi itiraf etti. Babaannesini öldürdüğünü itiraf eden torun, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Avşar Mahallesi'nde yaşanan korkunç olayda, 94 yaşındaki Hanım Ayşe K., torunu O.K. (40) tarafından darbedilerek hayatını kaybetti. Zanlı, jandarmadaki sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf etti.

Yaşlı Kadının Şüpheli Ölümünde Sır Perdesi Aralandı: Torunu Tüple Vurarak Öldürmüş! - Resim : 1
Torun O.K. sorgusunda cinayeti itiraf etti

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ifadesi alınan torun O.K., dışarıdan eve geldiğinde babaannesinin baygın şekilde yattığını söyledi. Torunun çelişkili beyanlarda bulunması üzerine çevredeki güvenlik kayıtlarını inceleyen jandarma dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), eve yaşlı kadın ve torunundan başka kimsenin girip çıkmadığını belirledi. Jandarmanın tekrar sorguya aldığı O.K., olayı inkar etse de 15 saatlik titiz çalışma sonucu suçunu itiraf etmek zorunda kaldı.

Torun O.K., "Gece saatlerinde eve alkollü şekilde gelmiştim. Babaannemle neden tartıştığımı bilmiyorum. Tüple kafasına vurduğumu hatırlıyorum. Ağır yaralandığını görüp korkunca 'merdivenden düştü' diye sağlık ekiplerine haber verdim. Çok pişmanım. Bir anlık öfkem kötü şeylere neden oldu." ifadelerini kullandı.

Yaşlı Kadının Şüpheli Ölümünde Sır Perdesi Aralandı: Torunu Tüple Vurarak Öldürmüş! - Resim : 2
Babaannesini öldüren O.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi

Olay sonrası jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hanım Ayşe K., evde hareketsiz bulunmuş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olay, mahallede büyük üzüntü ve şok etkisi yarattı.

93 Yaşındaki Kadının Şüpheli Ölümü: Çelişkili İfadeler Veren Torun Gözaltında93 Yaşındaki Kadının Şüpheli Ölümü: Çelişkili İfadeler Veren Torun GözaltındaGüncel

Kaynak: AA-İHA

Cinayet Denizli
