Yaşlı Adam Bahçesinde Yaralı Bulundu!

Bolu'da yakınlarının haber alamadığı 82 yaşındaki kişi, evinin bahçesinde yaralı halde bulundu. Çatıyı tamir etmek için kurduğu iskeleden düştüğü değerlendirilen kişinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Yaşlı Adam Bahçesinde Yaralı Bulundu!

Civril Mahallesi 1303. Sokak'taki ikametinde yalnız yaşayan Mecit Gülen'den (82) haber alamayan yakınları, eve geldi. Bahçe kapısından içeri girdiklerinde Gülen'i girişte yaralı gören yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Gülen'in, evinin bahçesindeki çatıyı tamir etmek için kurduğu iskeleden düştüğünü değerlendiriyor.

Kaynak: AA

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