Yol Kontrol Noktasında Yakalandı!
Afyonkarahisar’da hırsızlık suçundan 2 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Afyonkarahisar’da hırsızlık suçundan 2 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, icra edilen önleyici kolluk devriyesine devam ediyor. Bu çerçevede, hakkında hırsızlık suçundan 2 yıl 7 ay hapis cezası bulunan A.E.E. isimli şahıs, Bayat ilçesi Işıklı Kavşak noktasında yol kontrol arama faaliyetinde yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: AA