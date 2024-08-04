Yol Kontrol Noktasında Yakalandı!

Afyonkarahisar’da hırsızlık suçundan 2 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Yol Kontrol Noktasında Yakalandı!

Afyonkarahisar’da hırsızlık suçundan 2 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, icra edilen önleyici kolluk devriyesine devam ediyor. Bu çerçevede, hakkında hırsızlık suçundan 2 yıl 7 ay hapis cezası bulunan A.E.E. isimli şahıs, Bayat ilçesi Işıklı Kavşak noktasında yol kontrol arama faaliyetinde yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA

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