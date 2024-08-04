Arnavutköy'de Minibüs Devrildi: Trafik Oluştu!

Arnavutköy'de minibüs, bariyerlere çarparak devrildi. Devrilen minibüs, İstanbul Havalimanı civarında trafik yoğunluğuna neden oldu.

Arnavutköy'de Minibüs Devrildi: Trafik Oluştu!

D-020 kara yolunda, Suat Y'nin kullandığı 34 NG 8821 plakalı minibüs, bariyerlere çarparak devrildi.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

Minibüs çekici yardımıyla bölgeden kaldırılırken, karayolları ekipleri kaza yerini temizledi.

Kaza dolayısıyla İstanbul Havalimanı karşısı Hasdal yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA

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