Feci Kaza: Otomobil Şarampole Devrildi

Bingöl'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Feci Kaza: Otomobil Şarampole Devrildi

Sürücüsü öğrenilemeyen 44 AP 857 plakalı otomobil, Bingöl-Sancak beldesi kara yolunun Kadran Deresi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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