Feci Kaza: Otomobil Şarampole Devrildi
Bingöl'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Sürücüsü öğrenilemeyen 44 AP 857 plakalı otomobil, Bingöl-Sancak beldesi kara yolunun Kadran Deresi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA