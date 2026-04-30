Yaşam Hakkı Kazandı: İstanbul'da Sokak Köpekleri İçin 'Ötanazi' ve 'Kampüs Sürgünü' Maddeleri İptal

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul, sokaktaki canlar için tarihi bir dönemece sahne oldu. Kamuoyunda 'katliam yasası' olarak bilinen yasal düzenlemenin ardından, İstanbul İl Hayvanları Koruma Kurulu'nun gündemine aldığı tartışmalı maddeler taslaktan çıkarıldı.

POLİS ABLUKASI ALTINDA ADALET NÖBETİ

BirGün'den Meral Danyıldız'ın haberine göre, önce 28 Mart olarak duyurulan ancak tepkiler nedeniyle 30 Mart’a ertelenen kritik toplantı, bugün yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.

İstanbul Valiliği’nin çağrısıyla ilçe belediyelerinden rektörlüklere, barolardan veteriner odalarına kadar çok sayıda kurumun katıldığı toplantının yapılacağı bina, polis ablukasına alındı. Ancak bina önünde toplanan yaşam hakkı savunucuları, avukatlar ve milletvekilleri geri adım atmadı.

'ÖTANAZİ' GİTTİ, 'AĞIR YAPTIRIM' GELDİ

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi ve sivil toplum kuruluşlarının itirazları sonucunda Kurul, geri adım atmak zorunda kaldı. "Ötanazi" adı altında köpeklerin uyutulması ve üniversite kampüslerindeki hayvanların sürgün edilmesini içeren maddeler tamamen iptal edildi.

Kurul, bu maddelerin yerine daha yapıcı çözümler eklemeyi kabul etti:

Sahiplendirme Seferberliği: Köpeklerin sahiplendirilmesi için yeni teşvik modelleri uygulanacak.

Terk Etmeye Ağır Ceza: Evcil hayvanını sokağa terk edenlere yönelik cezai yaptırımlar ciddi oranda artırılacak.

'MÜCADELE SONUÇ VERDİ'

Toplantı çıkışında açıklama yapan yaşam hakkı savunucuları, elde edilen sonucun bir "yaşam zaferi" olduğunu vurguladı. Uzmanlar, "katliam yasası" olarak nitelendirilen düzenlemelerin yerel kurullarda sivil toplumun baskısıyla yumuşatılmasının, Türkiye genelindeki uygulamalar için önemli bir emsal oluşturabileceğini belirtiyor.

Kaynak: BirGün