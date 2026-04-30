İBB Davasında Aralarında Kritik İsimlerin de Olduğu 15 Kişiye Tahliye

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde yürütülen dev dava 30. günde devam etti. 92 tutuklu sanığın bulunduğu dosyada yapılan aylık tutukluluk incelemesi sonucunda, yargılamanın seyrini etkileyecek tahliye kararları çıktı.

SAVCININ LİSTESİ GENİŞLEDİ

Duruşma savcısı mütalaasında, İBB Yazılım Koordinatörü Emrah Yüksel, veri uzmanı İsmet Korkmaz, bilgisayar mühendisi Mehmet Çağlar Kuru, sosyal medya danışmanı Ulaş Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu’nun koruması Çağlar Türkmen’in de aralarında bulunduğu 9 isim için tahliye istemişti.

Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, bu isimlerin yanına 6 kişiyi daha ekleyerek toplamda 15 sanığın tahliyesine hükmetti.

TAHLİYE EDİLEN KRİTİK İSİMLER

Mahkeme kararıyla serbest kalan 15 kişilik listede şu isimler yer aldı:

Emrah Yüksel, İsmet Korkmaz, Mehmet Çağlar Kuru, Nuri Cem Ceylan, Ulaş Yılmaz, Yusuf Utku Şahin, Çağlar Türkmen, Adem Soytekin, Seyhan Özcan, Esma Bayrak, Murat Keleş, Fatih Özçelik, İsmail Akkaya, Harun Cengiz Beğenmez ve Mehmet Kaya.

DURUŞMA 4 MAYIS’A ERTELENDİ

Tahliye kararlarının ardından mahkeme heyeti, sanık savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere duruşmayı 4 Mayıs Pazartesi gününe erteledi. Bu kararla birlikte davadaki tutuklu sayısı 77'ye düşmüş oldu.

Kaynak: AA