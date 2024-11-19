Yasa Dışı Bahis Operasyonunda Yeni Dalga! 7 Fenomen Hakkında Yakalama Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis reklamı ve teşviki iddiasına yönelik başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in ev hapsine çarptırılmasının ardından MasterChef ve Survivor yarışmaları ile tanınan Yasin Obuz hakkında da bugün yakalama kararı çıktı.

Bunun ardından soruşturmayı yürüten savcılık, sosyal medya fenomenleri Yasin Obuz, Mesut Can Eray, Cenk Pekkan, Ünal Orhan, Özgür Yağan, Kerem Gülsoy ve Özcan Acar hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Talebi değerlendiren sulh ceza hakimliği, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Kaynak: DHA