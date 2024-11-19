Çocuğunun Boğazına Bıçak Dayamıştı! Türkiye’yi Ayağa Kaldıran Babadan Pişkin Savunma

İzmir’de çocuğunun boğazına bıçak dayayarak, boşanma aşamasındaki eşini tehdit eden babanın ifadesi ortaya çıktı. Şiyar A. kendini “Söz konusu görüntüler eski. Eşimle yaşadığım bir tartışma sonucu yaşandı” diyerek pişkince savundu.

Çocuğunun Boğazına Bıçak Dayamıştı! Türkiye’yi Ayağa Kaldıran Babadan Pişkin Savunma

Burdur’da yaşayan 26 yaşındaki Fatma A., boşanma aşamasında olduğu eşi Şiyar A.’nın kendisini görüntülü aradığını, çocuğunun boğazına bıçak dayadığını ve tehdit ettiğini belirterek şikayetçi olmuştu. Şikayet sonrası harekete geçen ekipler, baba Şiyar A.’yı gözaltına almıştı.

Çocuğunun Boğazına Bıçak Dayamıştı! Türkiye’yi Ayağa Kaldıran Babadan Pişkin Savunma - Resim : 1

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI

Babanın dehşeti yaşattığı 7 yaşındaki Yiğit Cemil A. ve 3 yaşındaki Berat A. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınırken, Şiyar A, "silahla tehdit" suçundan tutuklandı.

Çocuğunun Boğazına Bıçak Dayamıştı! Türkiye’yi Ayağa Kaldıran Babadan Pişkin Savunma - Resim : 2

‘EŞİMLE YAŞADIĞIM TARTIŞMA SONUCU YAŞANDI’

Görüntüleri izleyenlerin kanını donduran Şiyar A.’nın ifadesi ortaya çıktı. “Çocuklarımı seviyorum, asla zarar vermem” diyen Şiyar A., kendini şöyle savundu: Eşimle sorunlar yaşıyoruz, beni terk etti. Çocukları vermek istedim, kabul etmedi. Annemin de desteği ile beraber bakıyoruz. Söz konusu görüntüler eski. Eşimle yaşadığım bir tartışma sonucu yaşandı. Çocuklarımı seviyorum, asla zarar vermem.

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Kaynak: AA

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