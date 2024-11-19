Araba Anahtarları Tarihe Karışıyor! Bu Telefon Modelleri Anahtar Yerine Kullanılabilecek
Samsung, Audi kullanıcılarının araçlarına fiziksel anahtar olmadan erişmelerini sağlayan dijital anahtar desteğini Samsung Wallet üzerinden kullanıma sundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Samsung tarafından getirilen bu yenilik, araç sahiplerinin telefonlarıyla kapılarını açıp kapamasını ve motoru çalıştırmasını mümkün hale getiriyor. İşte bu teknolojiyi destekleyen detaylar...
Teknoloji devi Samsung, Audi ile birlikte dijital anahtar desteğini genişletti. Daha önce Genesis, BMW ve Kia gibi markalarda kullanılan bu özellik, artık Audi araç sahipleri için de geçerli. Kullanıcılar, fiziksel anahtar taşımadan yalnızca akıllı telefonlarını kullanarak araçlarına erişebilecek.
SAMSUNG WALLET'IN AVANTAJLARI NELER?
Samsung Wallet, dijital anahtar desteğiyle kullanıcılarına bir dizi pratik özellik sunuyor:
Araç Kapılarının Kontrolü: Kapıları ve bagajı açma-kapama işlemleri kolayca yapılabiliyor.
Motoru Çalıştırma: Telefon üzerinden motoru çalıştırma imkanı sunuluyor.
Yüksek Güvenlik: Dijital anahtarlar, EAL6+ güvenlik standardı ve Ultra Wideband (UWB) teknolojisiyle korunuyor.
TELEFON ÜZERİNDEN DEVRE DIŞI BIRAKILABİLECEK
Telefonun kaybolması ya da çalınması durumunda dijital anahtarın devre dışı bırakılması mümkün. Kullanıcılar, Samsung Find hizmetiyle bu işlemi hızlıca yapabiliyor.
PAYLAŞILABİLİR ANAHTAR ÖZELLİĞİ BULUNUYOR
Samsung Wallet’in bir diğer dikkat çeken avantajı, dijital anahtarların başka kişilerle paylaşılabilmesi. Araç sahipleri, aile üyelerine veya arkadaşlarına dijital olarak anahtar göndererek araçlarını kolayca ödünç verebiliyor.
HANGİ MODELLERDE UYUMLU OLACAK?
Dijital anahtar desteği, öncelikle Avrupa'da Audi araçları için aktif hale getirilecek. Galaxy S20 serisinden Galaxy Z Flip 6'ya kadar geniş bir cihaz yelpazesi bu özellik ile uyumlu olacak.