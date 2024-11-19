Araba Anahtarları Tarihe Karışıyor! Bu Telefon Modelleri Anahtar Yerine Kullanılabilecek

Samsung tarafından getirilen bu yenilik, araç sahiplerinin telefonlarıyla kapılarını açıp kapamasını ve motoru çalıştırmasını mümkün hale getiriyor. İşte bu teknolojiyi destekleyen detaylar...

Teknoloji devi Samsung, Audi ile birlikte dijital anahtar desteğini genişletti. Daha önce Genesis, BMW ve Kia gibi markalarda kullanılan bu özellik, artık Audi araç sahipleri için de geçerli. Kullanıcılar, fiziksel anahtar taşımadan yalnızca akıllı telefonlarını kullanarak araçlarına erişebilecek.