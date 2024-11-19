Samsun’da Şüpheli Kadın Ölümü: Yatağında Cansız Bedeni Bulundu

Samsun’da yaşayan ve sağlık çalışanı olarak görev yapan 22 yaşındaki Kübra Güner, evinde yatağında ölü bulundu. Genç kadının ölümü şüpheli olarak değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun’da Şüpheli Kadın Ölümü: Yatağında Cansız Bedeni Bulundu

Edinilen bilgilere göre, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Polikliniğinde tıbbi sekreter olarak çalışan Kübra Güner’den bir süre haber alınamaması üzerine yakınları evine gitti.

Yatağında hareketsiz halde bulunan Güner için polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, genç kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Nişanlı olan ve düğün hazırlıkları yaptığı öğrenilen Güner’in ölüm nedeni henüz netlik kazanmadı. Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayla ilgili soruşturma sürerken, Güner’in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Otopsi raporu bekleniyor.

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Kaynak: İHA

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