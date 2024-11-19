Yasin Obuz Hakkında Yakalama Kararı: Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç da Gözaltına Alınmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma tüm hızıyla devam ediyor. Soruşturma kapsamında şarkıcı Serdar Ortaç ve ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in ev hapsine çarptırılmasına karar verilmişti. MasterChef ve Survivor yarışmaları ile tanınan Yasin Obuz hakkında da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yakalama kararı çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve kumar teşvikine yönelik soruşturma genişliyor. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve şovmen Mehmet Ali Erbil'in ev hapsiyle cezalandırıldığı süreçte, Survivor ve MasterChef yarışmalarıyla tanınan Yasin Obuz’un da aynı suç kapsamında şüpheli olduğu ortaya çıktı.

Yaklaşık bir milyon takipçiye sahip olan Yasin Obuz’un Instagram hesabını inceleyen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kumar ve bahis sitelerine yönlendiren içeriklerin tespit edildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında Obuz’un, söz konusu paylaşımlarla kumarı teşvik ettiği ve yasa dışı faaliyetlere destek verdiği belirlendi. Savcılık, fenomenin gözaltına alınması yönünde talimat verdi.

YURT DIŞINA ÇIKTIĞI TESPİT EDİLDİ

Emniyet güçlerinin evinde yaptığı aramada bulunamayan Obuz’un, 5 Kasım tarihinde yurt dışına çıktığı tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fenomen hakkında yakalama kararı çıkararak, bulunduğu ülkeden Türkiye'ye getirilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu. Yasin Obuz’un ifadesinin alınmasıyla soruşturmanın daha da derinleştirilmesi bekleniyor.

Kaynak: Sabah Gazetesi