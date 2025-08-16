YAŞ Kararları Açıklanır Açıklanmaz... TSK'nın Tepesinde Kritik İstifa İddiası

YAŞ kararlarıyla 3. Ordu Komutanlığı'na atanan Orgeneral Kemal Yeni'nin, emekliye ayrılma kararı aldığı iddia edildi.

Yüksek Askeri Şura’da (YAŞ) alınan kararlarla 3. Ordu Komutanlığı’na atanan Generkurmay 2. Başkanı Orgeneral Kemal Yeni’nin ‘emeklilik’ talebinde bulunduğu öğrenildi.

T24’te yer alan habere göre, Orgeneral Yeni’nin başvurusunun ardından emeklilik işlemlerinin başlatıldığı belirtildi.

YAŞ kararlarıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Güral’ın sürpriz bir şekilde emekliye ayrılmasının ardından, 2. Başkan Kemal Yeni de Ankara’dan Erzincan’a atanmış. Yeni’nin emeklilik kararının bu atamadan sonra gelmesi dikkat çekti.

Askeri kaynaklar, Orgeneral Yeni’nin emeklilik kararında, kıdem sırasına rağmen kendisinden daha genç olan Orgeneral Levent Ergün’ün Malatya’daki 2. Ordu Komutanlığı’ndan alınarak Genelkurmay 2. Başkanı yapılmasının etkili olduğu bilgilerini paylaştı.

Orgeneral Kemal Yeni daha önce Ege Ordusu Komutanlığı görevini yürütürken, Orgeneral Metin Gürak’ın Genelkurmay Başkanı olmasının ardından Ankara’ya Genelkurmay 2. Başkanı olarak getirilmişti.

Kaynak: T24

