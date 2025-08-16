Çanakkale'de Deprem! AFAD İlk Bilgileri Paylaştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çanakkale Ayvacık açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD’ın depreme ilişkin yaptığı bilgilendirmeye göre, depremin derinliğinin 11.56 kilometre olduğu açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi