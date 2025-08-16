Çanakkale'de Deprem! AFAD İlk Bilgileri Paylaştı
Çanakkale Ayyacık'ta 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çanakkale Ayvacık açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’ın depreme ilişkin yaptığı bilgilendirmeye göre, depremin derinliğinin 11.56 kilometre olduğu açıklandı.
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2025-08-16
Saat:09:01:27 TSİ
Enlem:39.56444 N
Boylam:26.10611 E
Derinlik:11.56 km
