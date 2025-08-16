Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hediye Ettiği Kalemleri Gelir Kapısı Yapmışlar! Fiyatı Dudak Uçuklattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaman zaman bazı kalemleri hediye ettiği bilinirken, bu kalemleri hediye alanların bunu gelir kapısı haline getirdiği ortaya çıktı. İkinci el sitelerinde satılan kalemlerin fiyatları dudak uçuklattı.

İkinci el eşya satan internet sitelerinde, kalemlerin fiyatlarının 5 TL ile 50 bn TL arasında değişmesi dikkat çekti.

Nefes’te yer alan habere göre, bazı kalemlerin neden bu kadar pahalı olduğu ise, onu önceden kullanan kişide gizli çıktı.

Fiyatları tavan yapan birçok kalemin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çeşitli nedenlerle hediye ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanın hatıra olarak hediye ettiği kalemlerin ikinci el pazarlarındaki fiyatları ise dudak uçuklattı.

Kaynak: Nefes

