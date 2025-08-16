Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hediye Ettiği Kalemleri Gelir Kapısı Yapmışlar! Fiyatı Dudak Uçuklattı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İkinci el eşya satan internet sitelerinde, kalemlerin fiyatlarının 5 TL ile 50 bn TL arasında değişmesi dikkat çekti.

Nefes’te yer alan habere göre, bazı kalemlerin neden bu kadar pahalı olduğu ise, onu önceden kullanan kişide gizli çıktı.

Fiyatları tavan yapan birçok kalemin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çeşitli nedenlerle hediye ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanın hatıra olarak hediye ettiği kalemlerin ikinci el pazarlarındaki fiyatları ise dudak uçuklattı.

Kaynak: Nefes