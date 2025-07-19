Yargıtay'dan Skandal Karar: Eşine 'Çok Yiyorsun Öküz' Diyen Erkekle, Misafir Çağıran Kadın Eşit Kusurluymuş!

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşine "Öküz, çok yiyorsun" diyerek hakaret eden, üzerine yürüyen ve evden kovan erkek ile eve sürekli misafir davet eden kadını eşit kusurlu saydığı skandal bir karara imza attı.

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Yargıtay'dan Skandal Karar: Eşine 'Çok Yiyorsun Öküz' Diyen Erkekle, Misafir Çağıran Kadın Eşit Kusurluymuş!
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Boşanma davalarında Yargıtay'ın verdiği kararlar emsal nitelik taşıması nedeniyle önemsenirken, Yüksek Mahkeme son olarak imza attığı bir kararla tepki çekti. Eşe hakaret ile eve sürekli misafir davet etmeyi eşit kusur kabul eden mahkemenin bu hükmü tartışma yarattı.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin kararına göre, Isparta'da yaşayan bir kişi, eşinin akraba ve tanıdıklarının sık sık evlerine misafirliğe geldiğini, bu nedenle ekonomik olarak zorlandığını, konuyla ilgili eşini uyarmasına rağmen, kadının bunu dikkate almadığını belirterek boşanma davası açtı.

KADINA 'ÇOK YİYORSUN ÖKÜZ' HAKARETİ

Davalı kadın ise eşinin iddialarının asılsız olduğunu, erkeğin kendisine hakaret ettiğini, tehditlerde bulunduğunu, kendisine işçi muamelesi yaptığını belirterek karşı dava açtı. Kadın, lehine karar verilerek, erkeğin nafaka ile tazminat ödemeye hükmedilmesini istedi.

Yargılamayı yapan Isparta 2. Aile Mahkemesi, erkeğin kadına yönelik iddialarını ispatlayamadığı, "misafirlerin gelişine karşı çıkmasına rağmen kadının eve ısrarla yatılı misafir kabul ettiğinin sabit olmadığını" tespit etti. Mahkeme, kadına "Öküz, çok yiyorsun" diyerek hakaret eden, üzerine yürüyen, evden kovan erkeği tam kusurlu bularak tarafların boşanmasına, erkeğin kadına 7 bin 500 lira yoksulluk nafakası ödemesine, ayrıca 7 bin 500 lira maddi, 7 bin 500 lira da manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Yargıtay'dan Skandal Karar: Eşine 'Çok Yiyorsun Öküz' Diyen Erkekle, Misafir Çağıran Kadın Eşit Kusurluymuş! - Resim : 1

Kararın istinafa taşınması üzerine Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, eve sıklıkla misafir kabul etmesi nedeniyle kadının da erkek ile eşit kusurlu olduğunu kabul ederek, kadına maddi ve manevi tazminat ödenmesi kararlarını kaldırdı.

YARGITAY'DAN ONAMA

İstinaf, tarafların boşanmalarına ve erkeğin kadına nafaka ödemesine ilişkin kararı hukuka uygun buldu. İstinaf kararına yapılan itiraz üzerine dosya Yargıtay'a geldi. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, istinaf kararını hukuka uygun bulduğunu belirterek onadı.

Dairenin kararında, istinaf kararlarının bozulmasının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 371. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkün olduğu ifade edilerek, "Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygundur" denildi.

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Kaynak: AA

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