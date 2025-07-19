Yozgat'ta Kayıp Vatandaşı Arama Çalışmaları Aralıksız Sürüyor

Yozgat'ın Aydıncık ilçesindeki kayıp vatandaşı arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor.

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Yozgat'ta Kayıp Vatandaşı Arama Çalışmaları Aralıksız Sürüyor
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Aydıncık ilçesi Baştürk köyünde ikamet eden alzaymır hastası 95 yaşındaki Durak Ünal'ı arama çalışmaları sürüyor. Durak Ünal 14 Temmuz Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren aranıyor. Arama çalışmalarına Yozgat AFAD 13, Kayseri 3, Sivas 8, Nevşehir 4, Çorum 2, Kırşehir 3 personel ile katılırken 15 jandarma personeli, 1 iz takip, 1 kadavra köpeği, 6 dron ve ekibi ile köylüler katılıyor.

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Kaynak: İHA

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