Yargıtay’dan Emsal Karar! Tüp Bebek İçin Eşinin Ziynet Eşyalarını Bozduran Koca Kusurlu mu?

Çorum’da çocuk sahibi olmak isteyen çift tüp bebek tedavisi için ziynet eşyalarını bozdurup parayı kullandı. Tedavi ise olumlu cevap vermedi. Çift boşanma kararı aldı, kadın eşinden ziynet eşyalarını geri vermesini istedi.

YEREL MAHKEMENİN KARARINI BOZDU

Davalı eş, tedavi masraflarının karşılanması için kadının ziynet eşyalarını kullandığını kabul etti. Yerel mahkeme, ziynet eşyalarını satan kocayı haklı buldu. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise kocayı haklı bulan yerel mahkemenin kararını bozdu. Yargıtay, evlenirken kadına takılan ziynet eşyalarının kadına ait olduğunu belirtti.

YARGITAY, ZİYNET EŞYALARININ İADESİNE HÜKMETTİ

Verilen kararda, bozdurulan ziynet eşyalarının rıza ile ve iade şartı olmaksızın verildiğinin davalı erkek tarafından ispatlanması gerektiği ifade edildi. Yargıtay, ziynet eşyalarının erkek tarafından kadına iadesine hükmetti.

Yargıtay kararını değerlendiren Avukat Mehmet Aza “Yargıtay ziynet eşyalarının kadına ait olduğu ve kadına iade edilmesi gerektiği yönünde emsal bir karara imza atmıştır” dedi.

Kaynak: İHA