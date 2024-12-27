Çatıdan Düşen Buz Kütlesi Üniversiteli Arif'i Öldürdü! İşte O Anlar...

Erzurum'da bir binanın çatısından üzerine buz ve kar kütlesi düşen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Arif Talat Algın yaşam mücadelesini kaybetti. Arif Talat Algın için öğrencisi olduğu Atatürk Üniversitesi'nde tören düzenlendi. 22 yaşındaki genci hayattan koparan olay ise ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Son Güncelleme:

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi 1’inci Sümbül Sokak'ta saat 03.00 sıralarında, bir apartman çatısından kopan buz kütlesi kaldırımda yürüyen Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 3’üncü sınıf öğrencisi Arif Talat Algın’ın başına düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Algın, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

ÜNİVERSİTESİNDE TÖREN DÜZENLENDİ

Arif Talat Algın için öğrencisi olduğu Atatürk Üniversitesi'nde tören düzenlendi. Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 3. sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Algın'ın cenazesi, Edebiyat Fakültesi binasına getirildi. Törende gencin ailesi, arkadaşları ve hocaları gözyaşına boğuldu.

Çatıdan Düşen Buz Kütlesi Üniversiteli Arif'i Öldürdü! İşte O Anlar... - Resim : 1

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, acı olaydan derin üzüntü duyduğunu belirterek, arkadaşlarına ve yakınlarına başsağlığı diledi. Fakülte binasında düzenlenen törenin ardından Algın'ın cenazesi uçakla Bursa'ya gönderildi.

Kaynak: AA-İHA

Etiketler
Erzurum
Son Güncelleme:
Kadınlara Yine Cam Tavan Engeli... AKP'li İsmin Sorusu da TÜİK Başkan Yardımcısının Cevabı da Bir Tuhaf! AKP'li İsmin Sorusu da TÜİK Cephesinden Gelen Cevap da Bir Tuhaf!
DEVA Partili İsim Açıkladı: Saadet Partisi-Gelecek Partisi Grubu Resmen Tekrar Meclis'te DEVA'dan Saadet'e Can Suyu! Tekrar Meclis'teler
81 İldeki Kiracılara Kötü Haber! Ansızın Evsiz Kalabilirsiniz 81 İldeki Kiracılara Kötü Haber! Ansızın Evsiz Kalabilirsiniz
Tren Garlarında Yeni Dönem... Bakan Uraloğlu Duyurdu: İnternet Artık Ücretsiz Olacak Tren Garlarında Yeni Dönem... Artık Ücretsiz
Görenleri Hayrete Düşüren Cami! Mahalleli Alıştı, İlk Kez Görenler ‘Bu Nasıl Olmuş?’ Diyor Mahalleli Alıştı, İlk Kez Görenler ‘Bu Nasıl Olmuş?’ Diyor
Yanmış Fırın Tepsisini Anında Parlatıyor! Birkaç Damlası Bile Yetiyor Yanmış Fırın Tepsisini Anında Parlatıyor! Birkaç Damlası Bile Yetiyor