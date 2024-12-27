Çatıdan Düşen Buz Kütlesi Üniversiteli Arif'i Öldürdü! İşte O Anlar...

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi 1’inci Sümbül Sokak'ta saat 03.00 sıralarında, bir apartman çatısından kopan buz kütlesi kaldırımda yürüyen Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 3’üncü sınıf öğrencisi Arif Talat Algın’ın başına düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Algın, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

ÜNİVERSİTESİNDE TÖREN DÜZENLENDİ

Arif Talat Algın için öğrencisi olduğu Atatürk Üniversitesi'nde tören düzenlendi. Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 3. sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Algın'ın cenazesi, Edebiyat Fakültesi binasına getirildi. Törende gencin ailesi, arkadaşları ve hocaları gözyaşına boğuldu.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, acı olaydan derin üzüntü duyduğunu belirterek, arkadaşlarına ve yakınlarına başsağlığı diledi. Fakülte binasında düzenlenen törenin ardından Algın'ın cenazesi uçakla Bursa'ya gönderildi.

Kaynak: AA-İHA