Yargıtay'dan 'Arkadaşımın Yuvasını Yıkan Kadın' İfadesine İlişkin Çarpıcı Karar

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, bir tartışma sırasında sarf edilen "arkadaşımın yuvasını yıkan kadın" sözlerini hakaret olarak değerlendirdi. Amcal bu sözlerin, haksız bir fiile tepki olarak söylendiğini belirterek sanığa ceza verilmemesine karar verdi.

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Yargıtay'dan 'Arkadaşımın Yuvasını Yıkan Kadın' İfadesine İlişkin Çarpıcı Karar

Olay, İzmir'de bir simit kuyruğunda meydana geldi. İddiaya göre, sırada bekleyen bir kişi, başka bir kişinin önüne geçip kendisini iterek sıra dışına çıkmasına neden oldu. Bu duruma tepki gösteren mağdur, söz konusu kişiye "arkadaşımın yuvasını yıkan kadın" dedi.

Yaşanan tartışmanın ardından önüne geçen kişi, bu sözleri gerekçe göstererek şikâyetçi oldu. Bunun üzerine, "hakaret" suçlamasıyla dava açıldı.

YEREL MAHKEME CEZA VERMEDİ

Davaya bakan İzmir 37. Asliye Ceza Mahkemesi, sözlerin hakaret içerdiğini kabul etti ancak bu ifadelerin, haksız bir davranışa tepki olarak söylendiğini belirtti. Mahkeme, sanık hakkında "ceza verilmesine yer olmadığına" hükmetti.

YARGITAY KARARI ONADI

Karara itiraz eden şikâyetçi dosyayı temyize taşıdı. Yargıtay 4. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak onadı. Yargıtay kararında, sanığın haksız bir fiil karşısında tepki olarak bu sözleri söylediği ifade edilerek, "Mahkemenin delilleri değerlendirmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı" belirtildi.

Kaynak: AA

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