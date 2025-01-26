Zafer Partililere Gece Yarısı Baskını

Zafer Partililer tarafından Genel Başkan Ümit Özdağ’ın tutuklu bulundu Silivri Cezaevi’nin önünde başlattıkları nöbete devam ederken, İstanbul Valiliği Zafer Partililerin kurduğu çadırın kaldırılması talimatını verdi. Jandarma ekipleri gece yarısı bölgeye gelerek çadırı kurulduğu yerden kaldırdı.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanmasının ardından parti üyeleri, Marmara Ceza İnfaz Kurumu önünde çadır kurarak nöbete geçti. İstanbul Valiliği, nöbetin 5'inci gününde cezaevi önünde kurulan çadırın kaldırılarak bulunduğu konumdan 1 kilometre uzağa taşınmasını istedi.

Konuyla ilgili dün akşam açıklama yapan Zafer Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Mehmet Akif Cenkci ise açıklamalarda bulundu. Zafer Partisi lideri Özdağ’ın serbest bırakılana kadar nöbetlerini sürdüreceklerini ifade eden Cenkci, İstanbul Valisi’nin cezaevi yetkililerine ulaşarak çadırın derhal kaldırılmasını istediğini belirtti.

Zafer Partililere Gece Yarısı Baskını - Resim : 1

JANDARMADAN GECE YARISI BASKINI

Zafer Partililer, bekleyişlerine devam ederken, çadırın bulunduğu alana gelen jandarma ekipleri, kalkanlarla set oluşturarak, çadırı gece yarısı nöbetin 6'ıncı gününe girerken, saat 24.00 sıralarında sökerek kaldırdı. Partililerin cezaevi önündeki bekleyişi ise devam ediyor.

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Kaynak: ANKA

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