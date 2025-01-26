CHP'den Ziraat Bankası Çağrısı, 'Geri Dönmeli'

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, ülke tarımındaki sorunlara dikkat çekerken, yaşanan krizi çözmek için kamunun destek çıkması gerektiğini ifade etti. Gürer, Ziraat Bankası’nın asıl misyonuna geri dönerek çiftçileri desteklemesi gerektiğini belirtti.

Mert Odabaş Mert Odabaş
CHP'den Ziraat Bankası Çağrısı, 'Geri Dönmeli'

CHP Niğde Milletvekili Gürer, ülkede yaşanan tarım kaynaklı sorunların sürekli arttığını ifade ederken, çiftçi sayısındaki düşüşe dikkat çekti. Köylerin boşladığını, 18 bin köyden 6 bininin okulsuz kaldığını belirtirken, kırsal alana geri dönüş için imkanlar yaratılmazsa tarımdaki problemlerin artacağını belirtti.

Gürer, tarımsal üretimde yaşanan sıkıntılara dair düşüncelerini dile getirirken, tarımda 21 üründe grubunda arz açığı yaşandığını bu açığın engellenmemesi halinde sürecin daha ciddi bir noktaya evrileceğini belirtti. Gürer, gıda sorununun çözülmediği taktirde ne savaşların kazanılabileceğini ne de yaşamın sürdürülebileceğini belirtti.

‘KAMU KURULUŞLARI ÇİFTÇİNİN YANINDA DURMALI’

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımsal desteklerin yetersizliğine dikkat çekerken kamunun çiftçiye destek olması gerektiğini belirterek, TİGEM, Et ve Süt Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi gibi kamu kuruluşlarının çiftçinin yanına duracak şekilde politika geliştirmesinin elzem olduğunu ifade etti.

Tarım Kanunu’na göre milli gelirin yüzde biri oranında çiftçiye mali destek sağlanmasının zorunluğu olduğunu anımsatan Gürer, son iki yılda bütçeden bu payın ayrılmadığını belirtti.

'ZİRAAT BANKASI ASIL MİSYONUNA GERİ DÖNMELİ'

Ziraat Bankası’nın asli misyonuna geri dönmesi gerektiğini belirten Gürer, “Ziraat Bankası’nın tekrar çiftçi kuruluşu olması şart. Üretimde planlama önemli. Bir yıl önceden hangi bölgede hangi ürünün yetiştirileceği, ne kadar suya ihtiyaç olduğu belirlenmeli. Suyun az olduğu bölgelerde uygun olmayan ürünlerin yetiştirilmesi engellenmeli. Bu planlamalar kağıt üzerinde kalmamalı, somut adımlar atılmalı” ifadelerini kullandı.

CHP'li Gürer'den İktidara, 'Vatandaş Simit Alırken Dahi...'CHP'li Gürer'den İktidara, 'Vatandaş Simit Alırken Dahi...'Ekonomi
CHP’li Fethi Gürer’den Hayvan Yetiştiricilerine Ziyaret: Kredi Temini ve Yem Fiyatları Bizi Çok ZorluyorCHP’li Fethi Gürer’den Hayvan Yetiştiricilerine Ziyaret: Kredi Temini ve Yem Fiyatları Bizi Çok ZorluyorSiyaset

Etiketler
Ömer Fethi Gürer tarım köylü Ziraat Bankası
45 Yıllık Kestaneci Gizli Tarifi Verdi! Lezzetini 10 Kat Artırıyor, Kabukları Anında Soyuluyor 45 Yıllık Kestaneci Gizli Tarifi Verdi! Lezzetini 10 Kat Artırıyor, Kabukları Anında Soyuluyor
Bu Bölgeler 15 Gün Süreyle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' İlan Edildi Bu Bölgeler 15 Gün Süreyle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' İlan Edildi
MSB Duyurdu! 13 PKK’lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi MSB Duyurdu! 13 PKK’lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Limonla Yapılıyor! 1 Tatlı Kaşığı Tüketildiğinde Enerji Yükseltiyor Limonla Yapılıyor! 1 Tatlı Kaşığı Tüketildiğinde Enerji Yükseltiyor
ÇOK OKUNANLAR
SSK, Bağkur ve Tüm Emeklilerin Maaşından Kesinti Yapılacak! SGK'dan Maaş Alan Emekliler İçin Flaş Karar SSK, Bağkur ve Tüm Emeklilerin Maaşından Kesinti Yapılacak
2 Yıldır Mahkeme Süreciyle Boğuşan Ayakkabı Devi İflas Bayrağını Çekti: 180 Mağaza Kepenk İndirdi 2 Yıldır Mahkeme Süreciyle Boğuşan Ayakkabı Devi İflas Bayrağını Çekti: 180 Mağaza Kepenk İndirdi
EFT ve Havale ile Para Transferinde Yeni Dönem Başlıyor! Artık Bu Şekilde Yapılacak EFT ve Havalede Yeni Dönem
B Sınıfı Ehliyeti Olup Bunu Yapmayan Yandı! Hem Rekor Para Cezası Var Hem de Ehliyetine Anında El Konulacak B Sınıfı Ehliyeti Olup Bunu Yapmayan Yandı! Hem Rekor Para Cezası Var
Ne Boğaziçi Ne de ODTÜ! Dünya Sıralamasında Liderliği Kapan Türk Üniversitesi Şaşırttı Ne Boğaziçi Ne de ODTÜ! Dünya Sıralamasında Liderliği Kapan Türk Üniversitesi Şaşırttı