CHP'den Ziraat Bankası Çağrısı, 'Geri Dönmeli'

CHP Niğde Milletvekili Gürer, ülkede yaşanan tarım kaynaklı sorunların sürekli arttığını ifade ederken, çiftçi sayısındaki düşüşe dikkat çekti. Köylerin boşladığını, 18 bin köyden 6 bininin okulsuz kaldığını belirtirken, kırsal alana geri dönüş için imkanlar yaratılmazsa tarımdaki problemlerin artacağını belirtti.

Gürer, tarımsal üretimde yaşanan sıkıntılara dair düşüncelerini dile getirirken, tarımda 21 üründe grubunda arz açığı yaşandığını bu açığın engellenmemesi halinde sürecin daha ciddi bir noktaya evrileceğini belirtti. Gürer, gıda sorununun çözülmediği taktirde ne savaşların kazanılabileceğini ne de yaşamın sürdürülebileceğini belirtti.

‘KAMU KURULUŞLARI ÇİFTÇİNİN YANINDA DURMALI’

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımsal desteklerin yetersizliğine dikkat çekerken kamunun çiftçiye destek olması gerektiğini belirterek, TİGEM, Et ve Süt Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi gibi kamu kuruluşlarının çiftçinin yanına duracak şekilde politika geliştirmesinin elzem olduğunu ifade etti.

Tarım Kanunu’na göre milli gelirin yüzde biri oranında çiftçiye mali destek sağlanmasının zorunluğu olduğunu anımsatan Gürer, son iki yılda bütçeden bu payın ayrılmadığını belirtti.

'ZİRAAT BANKASI ASIL MİSYONUNA GERİ DÖNMELİ'

Ziraat Bankası’nın asli misyonuna geri dönmesi gerektiğini belirten Gürer, “Ziraat Bankası’nın tekrar çiftçi kuruluşu olması şart. Üretimde planlama önemli. Bir yıl önceden hangi bölgede hangi ürünün yetiştirileceği, ne kadar suya ihtiyaç olduğu belirlenmeli. Suyun az olduğu bölgelerde uygun olmayan ürünlerin yetiştirilmesi engellenmeli. Bu planlamalar kağıt üzerinde kalmamalı, somut adımlar atılmalı” ifadelerini kullandı.