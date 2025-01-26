İstanbul’da Korkutan 'Deprem Döngüsü', Prof. Dr. Osman Bektaş Tehlikeyi Açıkladı, İki Nokta da Risk Altında

Prof. Dr. Osman Bektaş, beklenen olası Marmara depremine karşı önemli bir uyarı yaptı. İstanbul’un deprem döngüsü yaşadığına dikkat çeken Bektaş, “İstanbul’un batısında ve doğusunda kalan sismik boşluklar zayıf kilitlenme, creep nedeniyle orta büyüklükte deprem üretebilir” diyerek uyardı.

Esma Karayel Esma Karayel
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İstanbul’da Korkutan 'Deprem Döngüsü', Prof. Dr. Osman Bektaş Tehlikeyi Açıkladı, İki Nokta da Risk Altında

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen, 11 ilde büyük yıkım ve can kaybına neden olan depremlerin ardından gözler uzun zamandır büyük deprem yaşanmayan Marmara’ya çevrildi.

Çok sayıda uzman, Marmara ve çevresinde yer alan illerin büyük risk altında olduğunu işaret ederek art arda uyarılar yaptı. Marmara’da depremin yakın zamanda olacağı, büyüklüğünün en az 7 olacağı uyarılarının ardından endişeler de arttı.

İstanbul’da Korkutan 'Deprem Döngüsü', Prof. Dr. Osman Bektaş Tehlikeyi Açıkladı, İki Nokta da Risk Altında - Resim : 1

Marmara çevresindeki illerde meydana gelen 4 büyüklüğünden küçük depremler sonrasında bir açıklamada Prof. Dr. Osman Bektaş’dan geldi.

İstanbul’da Korkutan 'Deprem Döngüsü', Prof. Dr. Osman Bektaş Tehlikeyi Açıkladı, İki Nokta da Risk Altında - Resim : 2

'ALARM VERİYOR'

Sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yapan Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden emekli Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul’un hem doğu hem batı hattında stres birikiminin alarm verdiğine dikkat çekti.

'İSTANBUL DEPREM DÖNGÜSÜNÜ YAŞADI'

Bektaş, “İstanbul deprem döngüsünü yaşadı” başlıklı paylaşımında şu kritik uyarıyı yaptı: Marmara Denizinin oluşumunu sağlayan gerilmeler Kuzey Marmara Fayını 1912- 2022 tarihleri arasında batıdan doğuya stres transferi ve M 6- 7,4 depremleriyle kırmıştır.

İstanbul’da Korkutan 'Deprem Döngüsü', Prof. Dr. Osman Bektaş Tehlikeyi Açıkladı, İki Nokta da Risk Altında - Resim : 3

HEM DOĞU HEM BATI RİSK ALTINDA

İstanbul’un batısında ve doğusunda kalan sismik boşluklar zayıf kilitlenme, creep nedeniyle orta büyüklükte deprem üretebilir.

İstanbul’da riskli noktalara da değinen Bektaş, “İstanbul batısında batıdan doğuya 2011-2012-2019 M 5-5,8 depremleri, İstanbul doğusunda 1963 M 6,4 Adalar depremi bunun örneğidir. İstanbul’u tehdit edebilecek 2. deprem döngüsü 1912 M 7,2 Ganos depreminin tekrarıyla başlayabilir” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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