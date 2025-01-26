Bolu'daki Yangın Faciasında Ölenlerin Ailelerine Hakaret Edenler İçin Gözaltı Kararı

Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın faciasında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerini arayarak dalga geçen şüpheliler için harekete geçildi. Başlatılan soruşturma kapsamında tespit edilen 5 kişi için gözaltı kararı verildi.

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Bolu'daki Yangın Faciasında Ölenlerin Ailelerine Hakaret Edenler İçin Gözaltı Kararı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın faciasında 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bolu’da hayatını kaybeden vatandaşların ailelerini arayarak dalga geçen şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Şüpheliler hakkında, 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek', 'kişinin hatırasına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında, "Sosyal medyada gündeme gelen ve linki yukarıda yer verilen konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek', 'kişinin hatırasına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur" ifadeleri yer aldı.

GÖZALTI KARARI

Siber suçlar, Bolu’daki yangından sonra hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayıp saygısızlık yapan şüphelilerin bir kısmını tespit etti. 1’i İstanbul’da toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Kaynak: ANKA

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