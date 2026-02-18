Yargıtay’da AYM Üyeliği İçin 3 Aday Belirlendi

Yargıtay, Anayasa Mahkemesi’ne atanacak üye için yaptığı seçimde en çok oyu alan üç ismi belirledi. Mustafa Karayıldız, Oğuz Dik ve Şaban Kazdal AYM adayları oldu. Nihai atama, görev süresinin dolmasının ardından Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak.

Yargıtay’da AYM Üyeliği İçin 3 Aday Belirlendi
Yargıtay’da, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) atanacak yeni üyenin belirlenmesi sürecinde yapılan seçim tamamlandı. Yargıtay üyeleri Mustafa Karayıldız, Oğuz Dik ve Şaban Kazdal, en fazla oyu alarak AYM üyeliği için aday gösterildi.

AYM Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan’ın görev süresinin mart ayında sona erecek olması nedeniyle, Cumhurbaşkanı kontenjanından yapılacak atama için Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından oylama gerçekleştirildi.

3 ADAY İSİM SEÇİLDİ

Seçimde, Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyesi Mustafa Karayıldız 58 oyla ilk sırada yer alırken, aynı daireden Oğuz Dik 45 oy, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi üyesi Şaban Kazdal ise 44 oy aldı. Bu sonuçla üç isim AYM üyeliği için resmi aday olarak belirlendi.

Adayların isimleri, Gökcan’ın görev süresinin dolmasının ardından Cumhurbaşkanı’na sunulacak. Cumhurbaşkanı, Karayıldız, Dik ve Kazdal arasından birini Anayasa Mahkemesi üyesi olarak atayacak.

Kaynak: AA

Etiketler
Yargıtay Anayasa Mahkemesi (AYM)
