Yargıtay 15 Yıl Sonra Yeniden Onadı: Balyoz Davasında 6 Askere Hapis Cezası!

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Balyoz Planı Davası’nda, emekli askerler Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Erdal Akyazan, Emin Küçükkılıç’a verilen hapis cezalarını onadı.

Yargıtayın daha önce verdiği bozma kararı sonrasında İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanan emekli 6 asker hakkında hapis cezası verilmişti. İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Çetin Doğan hakkında "suç için anlaşma" suçundan 8 yıl hapis cezası vermiş, cezayı 6 yıl 8 aya düşürmüştü.

Aynı suçtan sanık Behzat Balta'yı 5 yıl 10 ay, Mehmet Kaya Varol ile İhsan Balabanlı'ya 5 yıl 5’er ay, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç'a 5’şer yıl hapis cezası veren mahkeme, vefat eden Metin Yavuz Yalçın hakkındaki davanın düşürülmesine karar vermişti.

YARGITAY 15 YIL SONRA ONADI

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 6 sanık hakkındaki mahkumiyet kararını onadı. Dairenin kararı imzalarının tamamlanmasının ardından UYAP’a yüklendi. Dairenin gerekçesinde, daha önceki bozma gerekçelerinde yer verildiği gibi sanıkların eylemlerinin, amaç suçlar bakımından teşebbüs aşamasına ulaşmayan hazırlık hareketleri kapsamında değerlendirildiği, sanıkların eylemlerinin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 316. maddesinde düzenlenen suçu oluşturduğu sonucuna varıldığı öğrenildi.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun, "Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar" başlıklı bölümün 316. maddesinde, "Bu suçlardan herhangi birini elverişli vasıtalarla işlemek üzere iki veya daha fazla kişi, maddi olgularla belirlenen bir biçimde anlaşırlarsa, suçların ağırlık derecesine göre 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilir" hükmünü içeriyor.

FETÖ'NÜN TSK'YA KUMPAS DAVALARINDANDI

Türkiye, "Balyoz Darbe Planı"nı ilk kez 20 Ocak 2010'da Taraf gazetesinde okudu. Dönemin 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan liderliğinde, darbe zeminini hazırlama amaçlı "çarşaf", "sakal", "suga" ve "oraj" kod adlı eylem planlarından oluştuğu öne sürülen "balyoz harekat planı" ile ilgili belge, CD ve ses kayıtlarına ilişkin dosyalar, sonradan Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden hapis cezası alan Mehmet Baransu tarafından, 30 Ocak 2010'da savcılığa bavulla teslim edildi.

Bunun üzerine, özel yetkili mahkemelerde yargılanan 250'si tutuklu 365 asker sanık hakkında dava açıldı. Silivri’de o dönem oluşturulan yeni duruşma salonunda hakim karşısına çıkan askerlerle ilgili davanın ilk duruşması 16 Aralık 2010'da başladı. Özel yetkili mahkeme, 21 Eylül 2012'de Çetin Doğan, Özden Örnek ve İbrahim Fırtına'nın da aralarında bulunduğu 365 sanıktan 325'ini "Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini, cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti ancak "eksik teşebbüs" nedeniyle cezalarda indirime gitti. Kapatılan özel yetkili İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin bu kararı, FETÖ üyeliğinden hapis cezası alan Yargıtay 9. Ceza Dairesinin o dönemdeki heyetince de oy birliğiyle onandı.

AYM KARARIYLA BERAAT

Yargıtay kararının ardından sanık avukatları Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu, Yüksek Mahkemenin verdiği ihlal ve yeniden yargılama kararının ardından yargılama süreci yeniden başladı. Yeniden yargılamayla FETÖ'nün TSK'ye kurduğu kumpaslardan kabul edilen davanın sanıkları beraat etti.

Ancak, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 236 sanık hakkında verdiği beraat kararına, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı sanıklar Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç yönünden itiraz etti. Dava kapsamında 229 sanığın beraati kesinleşti, hakkında temyiz başvurusunda bulunulan 7 sanığın dosyasıysa Yargıtaya gönderildi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 14 Haziran 2021'de oybirliğiyle, arasında Çetin Doğan'ın da bulunduğu 7 sanık hakkındaki beraat hükmünü bozdu. Metin Yavuz Yalçın hakkındaki kamu davası ise ölüm nedeniyle düşürüldü.

Kaynak: ANKA