Markette Dehşet Veren Silahlı Kavga! Kurşun Yağdırdılar

Batman'da Şafak Mahallesi'nde 11 Nisan’da akşam saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle market tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Sokakta devam eden kavgada, O.K., göğsünden tabancayla vuruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. O.K. ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. O.K.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden T.A., S.A., S.Ş. ve H.Ü. tutuklandı, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA