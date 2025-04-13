Malatya'da Muhtarlar İçin Yeni Platform

Malatya’da 40’a yakın mahalle muhtarı, "Herkes başkan, herkes doğal üye" sloganıyla bir araya gelerek Malatya Muhtarlar Platformunu kurduklarını açıkladı. Platformun, şehir genelindeki tüm muhtarları tek çatı altında buluşturmayı hedeflediği bildirildi.

Platform adına açıklama yapan Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde sekiz muhtar derneğinin bulunduğunu ve derneklerin tek çatı altında birleşme fikrine sıcak bakmadığını ifade etti. Dernek sayısının artmasının muhtarlar arasında bölünmelere yol açtığını belirten Yiğit, "Her dernek kendisini ön plana çıkarmaya çalışınca temsiliyet gücü zayıfladı" dedi.

'SERZENİŞLE KARŞILANIYOR'

Dernek sayısındaki fazlalığın, siyasi ve idari ziyaretlerde de sıkıntılara yol açtığını vurgulayan Yiğit, "Bir derneği ziyaret eden siyasetçi, diğerine gitmediğinde ‘neden bizim derneğe gelmedi’ diye serzenişlerle karşılaşılıyor" ifadelerini kullandı.







Kaynak: AA