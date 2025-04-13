Down Sendromlu Çocuğu Oyun Salonuna Almamışlardı... O Çalışanlar Hakkında Karar

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bulunan Gimsa Park AVM’nin içinde bulunan oyun alanında, 7 yaşındaki down sendromlu Mert Affan Yüce, çirkin bir ayrımcılığa maruz kaldı. Öğretmen Sevcan Odabaşı Karakurt, eşliğinde oyun alanına giden 7 yaşındaki çocuğa, işletme yetkilileri tarafından, Down Sendromlu olduğu fark edilince bilet verilmedi.

Görüntülerin büyük tepki toplaması üzerine Etimesgut Belediyesi, söz konusu işletmede inceleme yaptı. İnceleme sonucu ruhsatsız olduğu ortaya çıkan oyun alanı mühürlendi. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da konuyla ilgili inceleme başlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, işletme hakkında TCK'nın 'nefret ve ayrımcılık' suçu kapsamında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Öğretmen Karakurt'un şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Oyun salonu sorumlu müdürü E.G. ile 4 kadın çalışan gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA