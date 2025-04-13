Zeka Oyunları Turnuvasında Renkli Anlar Yaşandı

Şahinbey Belediyesi'nin İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlediği oyun turnuvasında renkli anlar yaşandı.

Zeka Oyunları Turnuvasında Renkli Anlar Yaşandı

Şahinbey Belediyesi, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Zekâ Oyunları Federasyonu iş birliğiyle Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenledi.

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Zeka Oyunları Federasyonu iş birliğiyle Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde İlkokul ve Ortaokul öğrencileri arasında "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" düzenlendi. Gençlerin analitik düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek amacıyla yapılan turnuvaya 200 öğrenci katıldı. Katılımın yüksek olduğu turnuvada, öğrenciler farklı akıl ve zekâ oyunlarında kıyasıya yarıştı.

'TEBRİK EDİYORUM'

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çocukların akademik başarısının yanında zihinsel ve sosyal gelişimlerinin de büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz evlatlarımızın sadece derslerde değil, zeka oyunları gibi etkinliklerle de gelişimini önemsiyoruz. Bu turnuvayla hem eğlenip hem de öğrenmelerini sağladık. Katılım sağlayan tüm öğrencilerimizi ve onları destekleyen öğretmen ve velilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: AA

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