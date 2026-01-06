Yargıda Yeni Hamle: Ek Tedbirler Geliyor! Mahkemeye Belge Göndermeyene Ceza

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mahkemelerin ilgili kurum ve kuruluşlardan yazılı olarak talep ettiği bilgi ve belgelere süresi içinde yanıt verilmemesi durumunda, yeni cezai yaptırımlar gündeme geliyor.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, yargılamaların daha hızlı tamamlanmasını hedefleyen bu düzenleme için önümüzdeki günlerde mevzuat değişikliğine gidilmesi planlanıyor.

UZAYAN DAVALAR SORUN OLMAYA DEVAM EDİYOR

Türkiye’de uzun yargılama süreleri, en çok tartışılan başlıklardan biri olmayı sürdürüyor. Hedef süre uygulamasının devreye alınması ve bu alanda atılan çeşitli adımlara rağmen, dava süreçlerindeki gecikmelerin önüne geçilemedi. Önümüzdeki dönemde hakim ve savcı sayısının artırılması, yapay zeka destekli uygulamaların yaygınlaştırılması ve tebligat sisteminde yapılacak değişikliklerle yargılama sürelerinin kısaltılması amaçlanıyor.

BİLGİ VE BELGEYE ERİŞİMDE ENGELLER KALDIRILACAK

Planlanan düzenlemeler yalnızca insan kaynağı ve teknolojiyle sınırlı kalmayacak. Mahkemelerin maddi gerçeğe ulaşabilmesi için dava konusu olan bilgi ve belgelere erişimin önündeki engellerin de kaldırılması hedefleniyor. Bu kapsamda, kurumların mahkeme yazılarına zamanında cevap vermemesinin doğurduğu sorunlara karşı daha caydırıcı önlemler devreye sokulacak.

GECİKME LÜKSÜ SONA ERİYOR

Adalet Bakanlığı kaynakları, “Mahkeme bir kuruma yazı yazıyor. O cevaba göre maddi gerçek ortaya çıkacak. Ama bu yazı ya dikkate alınmıyor ya da cevap verme süresi uzuyor. Bu durum yargılama süreçlerini uzattığı gibi maddi gerçeğin ortaya çıkmasını da engelliyor. Şu anda zaten mahkemeler cevap gelmezse ilgili kurumu uyarıyor ve suç duyurusunda bulunulacağını bildiriyor. Ama pratikte bu yol işlemiyor. Şimdi yeni yapılacak düzenleme ile örneğin duruşma tarihine kadar eğer cevap vermezse sorumlulara cezai yaptırım uygulanması düşünülüyor Bu konuda bir suç tanımı yapılacak ve karşılığındaki cezalar belirlenecek” açıklamasında bulundu.

YARGI REFORMU EYLEM PLANINDA NET TAKVİM

Adalet Bakanlığı’nın Yargı Reformu Stratejisi kapsamında hazırlanan eylem planında da bu soruna özel bir başlık ayrıldığı görülüyor. Hukuk yargılamalarında, mahkemelerin bilgi ve belge taleplerine ilişkin ara kararlarının dava dışı taraflarca yerine getirilmemesinin yargı süreçlerini ciddi şekilde uzattığına dikkat çekiliyor.

Bu sorunun çözümü için, mahkeme ara kararlarının kasıtlı olarak yerine getirilmemesi ya da uygulanmasının engellenmesinin cezai yaptırıma bağlanmasının, yargı sisteminin işleyişine önemli katkı sağlayacağı vurgulanıyor. Eylem Planı’nda, mahkemelerce yazılı olarak talep edilen bilgi ve belgelere süresi içinde cevap verilmemesi veya bu sürecin engellenmesi hâlinde uygulanacak cezai yaptırımlara ilişkin düzenlemenin bu yıl içinde hayata geçirileceği belirtiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi