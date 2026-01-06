Ceyda Ersoy Gözaltına Alındı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Ceyda Ersoy da gözaltına alındı.

Ceyda Ersoy Gözaltına Alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında Ceyda Ersoy gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, soruşturma çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ersoy’un emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ceyda Ersoy
