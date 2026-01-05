Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga! Ünlü Bir İsme Daha Gözaltı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında sarkıcı Alya Şahinler de gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli soruşturma kapsamında İzmir, Denizli ve Muğla’da gece saat 01.00’de eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Savcılıktan yapılan açıklamada 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak' ile 'fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etmek' suçlarından 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Şüphelilerden 23’ü gözaltına alınırken, 2 kişinin yurt dışında, 1 kişinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu belirtildi.

GÖZALTI KARARI ÜZERİNE ÜLKEYE DÖNDÜ

Başsavcılık açıklamasında yurt dışında bulunan iki şüphelinin kimliği paylaşılmazken, bu isimlerden birinin ünlü bir şarkıcı olduğu bilgisi dikkat çekmişti. Söz konusu ismin, 'Alya' sahne adıyla tanınan Alya Şahinler olduğu, Türkiye’ye dönüşü sırasında havalimanında gözaltına alınmasıyla ortaya çıktı. Gazeteci Dilek Yaman Demir’in aktardığına göre, hakkında gözaltı kararı bulunduğunu öğrenen Şahinler, yurt dışından Türkiye’ye dönme kararı aldı. Şahinler, yurda giriş yaptığı sırada emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga! Ünlü Bir İsme Daha Gözaltı - Resim : 1
Alya Şahinler

KİMLER GÖZALTINDA?

Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin başrol oyuncularından Doğukan Güngör de yer aldı. Ayrıca sosyal medya fenomeni Burak Altındağ ile yapımcı ve Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım da gözaltına alınan isimler arasında bulunuyor.

Gözaltı kararı verilen isimler şöyle:

Binnur Buse Alper

Merve Eryiğit

Özge Bitmez

Veysel Avcı

Sevgi Taşdan

Sedef Selen Atmaca

Arif Altunbulak

Doğukan Güngör

Burak Altındağ

Gizem Özköroğlu

Gülsüm Bayrak

Saniye Deniz

Merve Uslu

Ece Cerenbeli

Berna Aracı

Bülent Tetik (Cezaevinde)

Lerna Elmas

Ceren Yıldırım

Gözde Anuk

Duygu Açıksöz

Nevin Şimşek

Hakan Yıldız

Muzaffer Yıldırım

Koray Beşli

Alya Şahinler

