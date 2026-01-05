Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga! Ünlü Bir İsme Daha Gözaltı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında sarkıcı Alya Şahinler de gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli soruşturma kapsamında İzmir, Denizli ve Muğla’da gece saat 01.00’de eş zamanlı baskınlar yapıldı.
Savcılıktan yapılan açıklamada 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak' ile 'fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etmek' suçlarından 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Şüphelilerden 23’ü gözaltına alınırken, 2 kişinin yurt dışında, 1 kişinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu belirtildi.
GÖZALTI KARARI ÜZERİNE ÜLKEYE DÖNDÜ
Başsavcılık açıklamasında yurt dışında bulunan iki şüphelinin kimliği paylaşılmazken, bu isimlerden birinin ünlü bir şarkıcı olduğu bilgisi dikkat çekmişti. Söz konusu ismin, 'Alya' sahne adıyla tanınan Alya Şahinler olduğu, Türkiye’ye dönüşü sırasında havalimanında gözaltına alınmasıyla ortaya çıktı. Gazeteci Dilek Yaman Demir’in aktardığına göre, hakkında gözaltı kararı bulunduğunu öğrenen Şahinler, yurt dışından Türkiye’ye dönme kararı aldı. Şahinler, yurda giriş yaptığı sırada emniyet ekiplerince gözaltına alındı.
KİMLER GÖZALTINDA?
Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin başrol oyuncularından Doğukan Güngör de yer aldı. Ayrıca sosyal medya fenomeni Burak Altındağ ile yapımcı ve Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım da gözaltına alınan isimler arasında bulunuyor.
Gözaltı kararı verilen isimler şöyle:
Binnur Buse Alper
Merve Eryiğit
Özge Bitmez
Veysel Avcı
Sevgi Taşdan
Sedef Selen Atmaca
Arif Altunbulak
Doğukan Güngör
Burak Altındağ
Gizem Özköroğlu
Gülsüm Bayrak
Saniye Deniz
Merve Uslu
Ece Cerenbeli
Berna Aracı
Bülent Tetik (Cezaevinde)
Lerna Elmas
Ceren Yıldırım
Gözde Anuk
Duygu Açıksöz
Nevin Şimşek
Hakan Yıldız
Muzaffer Yıldırım
Koray Beşli
Alya Şahinler
Kaynak: Haber Merkezi