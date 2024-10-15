Yargı Camiası Diken Üstünde! Sabıkalı Zanlı Başını Yaktı, İki Bakan’ın Üstü Neden Çizildi?

31 Mart yerel seçimlerinde AKP ağır bir yenilgi yaşadı. Seçimlerin üzerinden 7 ay geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partinin yönetim kademelerinde ve bakanlıklarda önemli değişiklikler yapacağı iddia edildi. Cumhurbaşkanı ise Arnavutluk ve Sırbistan ziyareti dönüşünde uçakta yaptığı açıklamada değişim iddialarını doğruladı.

‘MUSTAFA ÇALIŞKAN’I BAKÜ’YE GÖNDERECEKLERDİ’

Cumhurbaşkanı’nın uçakta yaptığı açıklamalar Ankara’ya bomba gibi düştü. Özellikle hangi bakanların görevden alınacağı konuşulmaya başlandı. Adli olayların hız kesmeden devam ettiği bu süreçte değişeceği iddia edilen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın isminin ise iki önemli nedenden çizildiği iddia edildi. İlki Yerlikaya’nın 15 Temmuz Kahramanı olarak bilinen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan'a yaptığı iddia edilen hamle. İddiaya göre; Ali Yerlikaya, Mustafa Çalışkan’ı uzaklaştırmak için onu Bakü'ye müşavir olarak gönderecekti. Ancak Erdoğan buna izin vermedi ve Saray’dan Mustafa Çalışkan’ı arattı. Çalışkan ise Bakü’ye gitmek istemediğini belirtti. Oysaki Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Bakü’ye gitme isteğinin Çalışkan’dan geldiği belirtilmişti. İşte bu olaydan sonra Cumhurbaşkanı’nın Yerlikaya’nın ismini çizdiği iddia edildi. Söz konusu olayı Yerlikaya cephesine geçtiğimiz haftalarda sormuştuk. Ancak iddiaları reddetmişlerdi. Çalışkan cephesinden ise iddialara ilişkin herhangi bir yalanlama şu saate kadar gelmiş değil.

‘DELİLLER HIZLI TOPLANMADI’

Yerlikaya’nın üzerinin çizilmesine neden olduğu iddia edilen bir diğer detay ise Narin soruşturması. İçişleri Bakanlığı’nın bu soruşturmada zayıf kaldığı, delilleri hızlıca toplayamadığı kulislerde konuşulan başka bir detay.

SABIKALI ZANLI BAŞINI YAKTI

Adalet Bakanı Yılmaz ise Narin soruşturmasından ‘nasibini alan’ bakanlardan. Onun da bu soruşturmada Yerlikaya gibi başarısız olduğu düşünülüyor. Yılmaz’ın polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden zanlının onca suç kaydına rağmen tutuksuz olması da ismini tartışmaya açan bir diğer konu.

‘HİZİPLEŞME ARTACAK’ KORKUSU

Ancak Yılmaz’ın değişme ihtimali yargı camiasında bir gruba ya da tarikata mensup olmayanlar tarafından tedirginliğe neden olmuş vaziyette. Yılmaz’ın yerine konuşulan bazı isimlerin belirli gruplara mensup olduğu ve bunun yargı için hizipleşmeyi ve hukuksuz kararların çıkmasına neden olacağı görüşü hakim.

Kaynak: Gerçek Gündem