Yaptıkları Rezalet Ortaya Çıktı! Bakanlıktan Beyaz Et Üreticisi 2 Firmaya Milyonlarca Liralık Ceza

Geçtiğimiz aylarda Rekabet Kurumu'nun beyaz et piyasasında faaliyet gösteren firmalara yönelik soruşturmasında Türkiye'nin en büyük şirketleri arasında yer alan 4 beyaz et devine 1,2 milyar lira idari para cezası verilmişti.



ZEHİRLİ ATIKLARINI DEREYE DÖKTÜLER



Beyaz et sektörünü sarsan cezaların etkisi tam anlamıyla geçmeden, bir haber de Bolu'dan geldi. Bolu'da fabrikası bulunan 2 beyaz et üreticisi firmanın, zehirli atıklarını kesim atölyelerinin yanından Büyüksu Deresi'ne boşalttıkları tespit edildi.







BAKANLIK VE VALİLİKTEN MİLYONLARCA LİRALIK CEZA



Skandalın ortaya çıkmasının ardından harekete geçen Çevre, İklim ve Şehircilik Bakanlığı, ihlalde bulunan 2 firmaya ayrı ayrı 1 milyon 160 bin TL para cezası verdi. Ayrıca, Bolu Valiliği tarafından bu firmalar hakkında "Çevreyi kasten kirletmek" suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Gerekli önlemleri almayarak ve ekiplerin uyarılarını dikkate almayarak suyu kirletmeye devam eden firmaya ise ek olarak 2 milyon 323 bin TL ceza kesildi.