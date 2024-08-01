Yaptıkları Rezalet Ortaya Çıktı! Bakanlıktan Beyaz Et Üreticisi 2 Firmaya Milyonlarca Liralık Ceza

Beyaz et sektörüne yönelik para cezaları peş peşe gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Rekabet Kurumu tarafından Türkiye'nin 4 dev firmasına verilen cezanın ardından, bir ceza da Bolu'da üretim yapan 2 tavuk üreticisine geldi. Firmaların zehirli atıklarını kesimhane bölümünden Büyüksu Deresi'ne boşalttıkları tespit edilirken, iki firmaya 2 milyon 320 bin TL para cezası verildi.

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Yaptıkları Rezalet Ortaya Çıktı! Bakanlıktan Beyaz Et Üreticisi 2 Firmaya Milyonlarca Liralık Ceza

Geçtiğimiz aylarda Rekabet Kurumu'nun beyaz et piyasasında faaliyet gösteren firmalara yönelik soruşturmasında Türkiye'nin en büyük şirketleri arasında yer alan 4 beyaz et devine 1,2 milyar lira idari para cezası verilmişti.

ZEHİRLİ ATIKLARINI DEREYE DÖKTÜLER

Beyaz et sektörünü sarsan cezaların etkisi tam anlamıyla geçmeden, bir haber de Bolu'dan geldi. Bolu'da fabrikası bulunan 2 beyaz et üreticisi firmanın, zehirli atıklarını kesim atölyelerinin yanından Büyüksu Deresi'ne boşalttıkları tespit edildi.

Yaptıkları Rezalet Ortaya Çıktı! Bakanlıktan Beyaz Et Üreticisi 2 Firmaya Milyonlarca Liralık Ceza - Resim : 1

BAKANLIK VE VALİLİKTEN MİLYONLARCA LİRALIK CEZA

Skandalın ortaya çıkmasının ardından harekete geçen Çevre, İklim ve Şehircilik Bakanlığı, ihlalde bulunan 2 firmaya ayrı ayrı 1 milyon 160 bin TL para cezası verdi. Ayrıca, Bolu Valiliği tarafından bu firmalar hakkında "Çevreyi kasten kirletmek" suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Gerekli önlemleri almayarak ve ekiplerin uyarılarını dikkate almayarak suyu kirletmeye devam eden firmaya ise ek olarak 2 milyon 323 bin TL ceza kesildi.


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