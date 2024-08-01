Ali Erbaş’ın Eşi Seher Erbaş Kuraya Girmeden 5 Defa Hacca Gitti: Suit Odada Konaklama, Özel Aşçıyla Ziyafet!

Milyonlarca kişi hac için sıra beklerken onlarca kişiyi, “mücamele” adı verilen özel vizeyle hacca götüren Diyanet’in bir tartışmalı uygulaması daha belirlendi. VIP umre turu ile adından söz ettiren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın eşi Seher Erbaş, defalarca hacca gitti.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; 2017 yılında başkanlığa atanan ve Diyanet İşleri Başkanı olarak ilk haccını 2018 yılında yapan Ali Erbaş, gittiği beş hacca eşini de kuraya sokmadan götürdü. Ali Erbaş’ın eşi Seher Erbaş 2018, 2019, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Erbaş’a eşlik ederek hac görevi için Mekke’ye seyahat etti. Seher Erbaş, 2020 ve 2021 yıllarında Kovid-19 salgını nedeniyle hac yapılamadığı için Mekke’ye gitmedi.

Suudi Arabistan’ın pandemi nedeniyle hac sözleşmelerini askıya almasıyla hacca gidemeyen Seher Erbaş’ın, zaman zaman Suudi Arabistan’a umre için gittiği de bildirildi. Seher Erbaş’ın 2024 yılında ikisi umre, biri hac olmak üzere toplam üç kere Suudi Arabistan’a gittiği belirtildi. Diyanet kaynakları, Ali Erbaş ve Seher Erbaş’ın hac ve umre sırasında Mekke Din Hizmetleri Ataşeliği’nde yalnızca kendilerine tahsisli suit odada kaldığını kaydetti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve eşinin hac dönemlerinde servis elemanlarından aşçılara kadar geniş bir kadronun görevli olduğu ve çiftin en özel ikramların yapıldığı yerde konakladığı dile getirildi.

Öte yandan Seher Erbaş’ın, koruması Z.H’yi de Suudi Arabistan’a götürdüğü öne sürüldü.