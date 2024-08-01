İzmir'deki Elektrik Akımı Faciasında İstenen Cezalar Belli Oldu

İzmir'de akıma kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'in davasında yürütülen soruşturmadaki sanıklar hakkında istenen cezalar belli oldu. 13'ü tutuklu 42 sanığın 15'er yıla kadar hapisleri istendi.

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İzmir'deki Elektrik Akımı Faciasında İstenen Cezalar Belli Oldu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sağanak yağış sırasında yolda elektrik akımına kapılan İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz’in hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmasını tamamladı.

Gediz Elektrik Genel Müdürü Uğur Yüksel, İZSU Genel Müdürür Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Adana Belediyesi Genel Sekreteri İZSU eski Genel Müdür Ali Hıdır Köseoğlu, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Gediz Elektrikten Dağıtım Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım ve Yapım İşleri Sorumlusu Uzmanı Alper Doğan'ın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 42 kişi hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir’de 12 Temmuz’da sağanaktan korunmak için kaçmaya çalışan Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Özge Ceren Deniz (23) suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı.

Onu kurtarmak isteyen amatör müzisyen İnanç Öktemay (44) da akıma kapılıp bir anda yere yığıldı. Deniz ve Öktemay, kaldırıldığı hastanede yaşamlarını yitirdi.

Kaynak: Ajanslar

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