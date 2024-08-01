Ardahan'da Tır Kazası! Yol Ulaşıma Kapandı

Ardahan-Posof karayolunda meydana gelen kaza sonucu tır devrildi. Kazada yaralanan olmazken, yol ulaşıma kapandı.

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Ardahan'da Tır Kazası! Yol Ulaşıma Kapandı

Ardahan’ın Hanak ilçesi çıkışı ormanlık alan mevkiinde, Gürcistan'a malzeme götüren tır, dönüş yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi.

Kazayı sürücü yara almadan atlatırken tek şeritli yolu kaplayacak şekilde devrilen TIR yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Olay yerine trafik polisi, sağlık ekibi ve karayolu ekibi sevk edildi. Yolda güvenlik önlemleri alındı.

YOL KAPANDI

Tır, yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından iş makinesi yardımıyla yoldan kaldırıldı., Kaza nedeniyle kapanan yolda kilometrelerce TIR ve araç kuyruğu oluştu.

Kaynak: İHA

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