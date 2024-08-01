Evli ve 2 Çocuk Babası Adamın Feci Ölümü! Balkondan Beton Zemine Düştü

Tekirdağ'da 32 yaşındaki genç, apartmanın 3. katındaki balkondan beton zemine düşerek hayatını kaybetti. Olaya İlişkin soruşturma başlatıldı.

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Evli ve 2 Çocuk Babası Adamın Feci Ölümü! Balkondan Beton Zemine Düştü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Sağlık Mahallesi Edirne 5. Sokak'ta gece yarısı 01.45 sıralarında alkol aldığı öne sürülen Muhsin Çapın (32), bir süre sonra henüz bilinmeyen bir sebeple balkondan beton zemine düştü.

Çapın'ın balkondan düştüğünün fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savcı ve Olay Yeri İnceleme uzmanlarının incelemelerinin ardından Muhsin Çapın'ın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Evli ve 2 çocuk babası Muhsin Çapın'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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