AKP'li Başkan Trafik Kazası Yaptı

AKP Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Eskişehir'de trafik kazası geçirdi. Aydemir, kazanın ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

AKP'li Başkan Trafik Kazası Yaptı

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 10 ANA 560 panelvan minibüs ile 26 AET 710 plakalı otomobil, Ankara-Eskişehir kara yolunun 16. kilometresinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ankara'dan Balıkesir'e dönerken geçirdiği kazada çarpmanın etkisiyle omzundan darbe alan Aydemir, kontrol amaçlı Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldü.


AKP Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Aydemir'i hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkanımız ivedi şekilde Eskişehir Şehir Hastanemizde tedavi altına alındı ve bizler de kendisini ziyaret ettik. Çok şükür durumu iyi. Çok büyük geçmiş olsun. Rabbim beterinden muhafaza eylesin" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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